Cuaca Jawa Barat 19 Mei 2026: BMKG Peringatkan Potensi Hujan Petir dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah

Selasa, 19 Mei 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang dan sambaran petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa (19/5/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sejumlah daerah sejak menjelang siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Depok, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran.

Siang dan Sore Hari Berpotensi Hujan Sedang

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Daerah yang berpotensi diguyur hujan meliputi Depok, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Cimahi, Bandung, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Sementara pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Depok, Bekasi, dan Cianjur.

Adapun dini hari hingga pagi esok diprediksi kembali cerah berawan hingga berawan.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
