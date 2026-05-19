Sport Center Nasional di Rancabungur Bogor Siap Dibangun, Anggaran Capai Rp5 Triliun

Selasa, 19 Mei 2026 – 08:00 WIB
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan membangun kawasan sport center nasional di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan membangun kawasan sport center nasional di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kawasan tersebut dirancang sebagai pusat pembinaan atlet nasional dengan fasilitas olahraga bertaraf internasional.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gunawan Suswantoro mengatakan kawasan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional itu dibangun untuk mendukung pembinaan 21 cabang olahraga unggulan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Tujuannya adalah untuk melatih atlet-atlet yang memang terpilih untuk menjadi atlet tingkat dunia,” kata Gunawan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (18/5).

Dibangun di Lahan 500 Hektare

Gunawan menjelaskan seluruh sarana dan prasarana olahraga akan dibangun secara terpadu di atas lahan seluas 500 hektare di kawasan Candali-Cimulang, Kecamatan Rancabungur.

Fasilitas yang disiapkan mencakup arena pertandingan dan latihan berbagai cabang olahraga, pusat pendidikan, penelitian olahraga, hingga asrama atlet.

“Sekolah dan venue olahraga semuanya lengkap, bahkan untuk melakukan penelitian terhadap salah satu cabang olahraga, itu kita lengkap semuanya,” ujarnya.

