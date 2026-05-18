Bupati Bogor Bantah Isu Kabupaten Bogor Keluar dari Jawa Barat akibat Polemik Tambang Parungpanjang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Rudy Susmanto membantah isu yang beredar di media sosial mengenai Kabupaten Bogor akan keluar dari Provinsi Jawa Barat akibat polemik penutupan tambang di wilayah Parungpanjang.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (18/5).

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap menjalin hubungan baik dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.

“Kami hanya mengajak seluruh masyarakat, berbijaklah menggunakan media sosial,” kata Rudy.

Tidak Pernah Ada Ancaman Keluar dari Jawa Barat

Rudy memastikan narasi mengenai ancaman Kabupaten Bogor keluar dari Jawa Barat merupakan informasi yang tidak benar dan tidak pernah disampaikan oleh dirinya maupun jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kalau sampai ada berita-berita, apabila kebijakan A, B, C tidak dituruti, maka bupati, wakil bupati mengancam akan keluar dari Provinsi Jawa Barat, tunjukkan videonya, tunjukkan pernyataannya. Saya pastikan tidak ada,” ujarnya.

Menurut Rudy, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini justru fokus mempercepat pembangunan di berbagai sektor bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.