Kebun Raya Bogor Rayakan HUT ke-209, Resmikan Taman Araceae dan Perkuat Edukasi Konservasi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebun Raya Bogor (KRB) memperingati hari ulang tahun ke-209 pada Senin (18/5/2026) dengan mengusung tema “Tumbuh dalam Waktu, Hijau Sepanjang Masa”.

Tema tersebut menjadi refleksi komitmen Kebun Raya Bogor dalam menjaga keberlanjutan konservasi, penelitian, edukasi, dan pelestarian lingkungan hidup.

Momentum peringatan ini ditandai dengan peresmian kembali Taman Araceae sebagai bagian dari penguatan fungsi konservasi dan eduwisata di kawasan Kebun Raya Bogor.

Managing Director KebunRaya.id PT Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto, mengatakan Taman Araceae diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan pelajar untuk mengenal lebih jauh tumbuhan dari keluarga talas-talasan.

“Tujuan pembangunan taman ini untuk mengedukasi kepada masyarakat akan tumbuhan Araceae dan juga potensinya untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Marga.

Taman Araceae Direvitalisasi hingga 2025

Taman Araceae mulai dibangun sejak 2010 dan mulai dapat dinikmati pengunjung pada 2017, bertepatan dengan mekarnya bunga bangkai raksasa atau Amorphophallus titanum.

Selanjutnya, revitalisasi taman dilakukan secara bertahap sejak 2020 hingga 2025, mulai dari konsep penataan hingga jalur edukasi.