Kronologi Remaja di Depok Hanyut Saat Asyik Memancing di Sungai Ciliwung

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang remaja berinisial ARR (14) dilaporkan hanyut di aliran Sungai Ciliwung, dekat Jembatan Panus, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu (17/5) sore.

Korban yang diketahui merupakan warga Villa Santika, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, diduga tenggelam saat berusaha mengambil kail pancing yang tersangkut di sungai.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati, mengatakan korban saat itu tengah memancing bersama seorang teman yang baru dikenalnya melalui media sosial.

“Kemudian korban mencoba berenang ke posisi alat pancing, korban tenggelam pada saat mengambil alat pancing,” ujar Tesy.

Menurut Tesy, teman korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan melemparkan bambu ke arah korban. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena derasnya arus sungai.

“Teman korban sempat melemparkan bambu untuk menolong, tetapi korban hanyut dan tidak terselamatkan karena arus yang begitu kencang, kondisi air sangat dalam, serta situasi sudah sore menjelang malam,” jelasnya.

Warga yang berada di sekitar lokasi dan sedang memancing juga turut membantu setelah mendengar teriakan minta tolong dari teman korban.

Hingga Senin (18/5), proses pencarian terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Basarnas, serta komunitas sukarelawan.