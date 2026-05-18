Tim Gabungan Terus Mencari Remaja 14 Tahun yang Hanyut di Sungai Ciliwung Depok Saat Memancing

Senin, 18 Mei 2026 – 14:00 WIB
Proses pencarian remaja hanyut di Kali Ciliwung. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnm

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang remaja berinisial ARR (14) dilaporkan hanyut di aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di dekat Jembatan Panus, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu (17/5) sore.

Korban diketahui merupakan warga Villa Santika, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ARR saat itu tengah memancing bersama seorang teman yang baru dikenalnya melalui media sosial.

Hingga Senin (18/5), tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati, mengatakan proses pencarian dimulai sejak pukul 07.30 WIB.

Menurut Tesy, pencarian melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Basarnas, Brimob, serta komunitas relawan.

“Ada dari Damkar, Basarnas, Brimob, serta komunitas yang turut melakukan pencarian,” ujar Tesy di lokasi kejadian, Senin (18/5).

Dalam operasi pencarian tersebut, Damkar Depok mengerahkan delapan personel, satu unit perahu, dan dua penyelam.

