Remaja 14 Tahun Hanyut di Kali Ciliwung Depok Saat Asyik Memancing

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang remaja berinisial ARR (14 tahun) dilaporkan hanyut di aliran Sungai Ciliwung di dekat Jembatan Panus, Pancoran Mas, Depok, pada Minggu (17/5) sore.

Hingga kini, proses pencarian oleh tim gabungan masih terus berlangsung di sekitaran lokasi kejadian.

Diketahui, saat kejadian korban tengah memancing bersama temannya di lokasi tersebut.

Korban merupakan warga Villa Santika, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryati mengatakan tim gabungan hingga siang ini masih melakukan proses pencarian.

“Kami menerima laporan kemarin sore, dan langsung menuju lokasi melakukan assesment data secara valid,” ucapnya di lokasi, Senin (18/5).

Dirinya menuturkan, saat itu korban tengah memancing ikan bersama temannya.

“Infonya dia janjian sama temannya di lokasi ini. Kami juga telah memintai keterangan dari saksi (teman korban) yang ada di lokasi kejadian,” ungkapnya.