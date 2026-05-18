Harga Logam Mulia Antam Hari Ini 18 Mei 2026 Naik, Berikut Daftar Lengkap Harga Emas dan Perak Terbaru

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Senin, 18 Mei 2026, tercatat masih berada di level tinggi.

Emas ukuran 1 gram dibanderol Rp2.764.000, sementara harga setelah pajak PPh 0,25 persen mencapai Rp2.770.910.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Di sisi lain, harga perak murni dan Perak Heritage juga mengalami penyesuaian mengikuti pergerakan pasar logam mulia.

Kenaikan harga emas masih dipengaruhi oleh tingginya permintaan aset lindung nilai di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang.

Berikut daftar lengkap harga emas dan perak terbaru per 18 Mei 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini

0,5 gram: Rp1.432.000

Harga setelah pajak: Rp1.435.580