Film Keluarga Suami Adalah Hama Angkat Konflik Rumah Tangga dan Sandwich Generation

Senin, 18 Mei 2026 – 09:00 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Rumah produksi Umbara Brothers Film dan VMS Studio bekerja sama dengan Adsfort resmi merilis trailer dan poster film drama keluarga terbaru berjudul Keluarga Suami Adalah Hama. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 21 Mei 2026.

Film ini dibintangi Omar Daniel, Raihaanun, Meriam Bellina, Sitha Marino, dan Jeremie Moeremans.

Melalui trailer resminya, film ini mengangkat konflik rumah tangga yang kerap dialami pasangan muda saat harus tinggal bersama keluarga suami.

Dalam cuplikan trailer, diceritakan pasangan suami istri Damar dan Intan yang menghadapi tekanan ekonomi pada awal pernikahan mereka.

Kondisi tersebut memaksa keduanya tinggal di rumah keluarga suami. Namun, situasi itu justru memunculkan berbagai persoalan baru.

Karakter Intan digambarkan kerap diperlakukan layaknya pekerja rumah tangga oleh keluarga suami.

Selain itu, sikap kedua adik iparnya yang bertindak semaunya semakin memperkeruh keadaan.

Di sisi lain, Damar berada dalam posisi sulit antara membela istrinya atau tetap menjaga baktinya kepada sang ibu.

