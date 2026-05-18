Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Mei 2026: BMKG Peringatkan Potensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada Senin, 18 Mei 2026.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama menjelang sore hingga malam hari serta dini hari di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi menjelang siang di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon.

Selanjutnya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca masih didominasi awan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.