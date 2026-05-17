DPUPR Depok Gelar Karya Bakti 2027 di 11 Titik, Fokus Normalisasi Saluran dan Cegah Banjir

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok akan menggelar kegiatan karya bakti Tahun Anggaran 2027 di 11 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Depok.

Program tersebut difokuskan pada normalisasi saluran air dan perbaikan turap minor guna mencegah genangan serta longsor saat musim hujan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan kegiatan karya bakti melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, masyarakat, hingga Satgas Sumber Daya Air (SDA).

“Pelaksanaan karya bakti ini melibatkan unsur TNI, masyarakat setempat, serta dibantu Satgas Sumber Daya Air (SDA),” ujar Yodi.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menjaga fungsi saluran drainase dan memperlancar aliran air agar potensi banjir maupun longsor dapat diminimalkan.

“Tujuannya untuk menjaga fungsi saluran dan mencegah terjadinya genangan maupun longsor di lingkungan sekitar,” katanya.

Yodi menjelaskan sedimentasi dan penyempitan saluran air masih menjadi salah satu penyebab utama munculnya genangan di sejumlah wilayah saat hujan deras mengguyur Kota Depok.

Oleh karena itu, normalisasi saluran menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara berkala.