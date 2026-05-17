Harga Emas Hari Ini 17 Mei 2026 Turun Lagi: Logam Mulia Antam 1 Gram Rp2,769 Juta
Minggu, 17 Mei 2026 – 12:30 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu (17/5/2026) tercatat masih berada di level tinggi. Harga emas ukuran 1 gram dibanderol Rp2.769.000, belum termasuk pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.
Selain emas reguler, tersedia pula berbagai seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III.
Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage juga mengalami penyesuaian sesuai berat dan pajak yang berlaku.
Berikut daftar lengkap harga emas dan perak terbaru per 17 Mei 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Harga Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.434.500
1 gram: Rp2.769.000
2 gram: Rp5.478.000
