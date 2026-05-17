Prakiraan Cuaca Jabodetabek 17 Mei 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan pada Minggu (17/5/2026).

Sejumlah daerah, terutama Kota dan Kabupaten Bogor, berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca terbaru, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprediksi didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan.

Hujan ringan sampai sedang berpotensi turun di sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal.