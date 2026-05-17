Prakiraan Cuaca Jawa Barat 17 Mei 2026: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Bogor hingga Sukabumi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian wilayah di Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan ringan hingga lebat pada Minggu (17/5/2026), terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca terbaru, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi turun menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca berawan masih mendominasi dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, hingga Kabupaten Garut.