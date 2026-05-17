Angklung Srikandi Meriahkan HUT ke-209 Kebun Raya, Kolaborasi Lintas Komunitas Tuai Antusias Pengunjung

jabar.jpnn.com, BOGOR - Tim Angklung Srikandi turut memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-209 Kebun Raya melalui penampilan kolaboratif bersama sejumlah grup angklung dari Jakarta dan Depok, serta band yang tampil dalam rangkaian acara tersebut.

Pelatih Angklung Srikandi, Ilham Banyu Setia, mengatakan penampilan kali ini menjadi pengalaman perdana bagi timnya dalam rangkaian perayaan HUT Kebun Raya.

Meski tanpa latihan bersama secara khusus, kolaborasi antarkelompok berjalan lancar karena para pemain telah saling mengenal sebelumnya.

“Ini pertama kalinya kami tampil dalam rangkaian HUT Kebun Raya. Walaupun tidak ada latihan gabungan, penampilan tetap berjalan baik karena antargrup sudah saling mengenal,” ujar Ilham.

Dalam penampilannya, Tim Angklung Srikandi membawakan sekitar 13 hingga 14 lagu dari berbagai genre.

Sejumlah lagu daerah yang ditampilkan mendapat sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari para pengunjung yang hadir di lokasi acara.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Kaji Masa Depan Tambang Bogor sebelum Bangun Jalan Khusus Angkutan Tambang

Pemain Angklung Srikandi, Lia Yuliyani, menyebut respons penonton menjadi salah satu momen berkesan selama pertunjukan berlangsung.

Menurutnya, minat masyarakat terhadap musik tradisional masih cukup tinggi, terutama ketika dikemas dalam pertunjukan kolaboratif.