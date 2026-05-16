W3st Side Aksara Hadirkan Sensasi Pameran Mobil Modifikasi di Dalam Bandara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ajang modifikasi mobil, W3st Side Aksara, menghadirkan seratusan kendaraan roda empat yang mejeng di area Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Event perdana W3st Side ini menjaring ratusan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif.

Founder W3st Side, Zikri Zime mengatakan, pihaknya ingin menampilkan koleksi kendaraan modifikasi dari area barat Indonesia.

Tingginya pencinta otomotif di Indonesia, khususnya Jawa Barat, membuat event W3st Side digandrungi banyak pengunjung dari berbagai kalangan usia.

"Acara West Side ini pengin menonjolkan sisi barat. Sisi baratnya Indonesia, jadi penginya waktu Indonesia barat arah wilayah WIB. West Side kita sebutnya," kata Zikri saat ditemui di lokasi acara, Sabtu (16/5/2026).

Ada yang menarik dalam event modifikasi mobil ini. Puluhan kendaraan yang sudah dimodifikasi itu mejeng di area bandara, bukan di lapangan terbuka seperti pada umumnya.

Para pengunjung itu bakal merasakan vibes layaknya bepergian menggunakan pesawat, tetapi melewati deretan mobil-mobil modifikasi yang unik.

Project Manager W3st Side, Fahmi Damarjati menuturkan, pihaknya ingin membuat ajang otomotif yang berbeda dengan lainnya.