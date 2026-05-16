Lokasi Lengkap Penutupan Jalan Jalur Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 16 Mei 2026 – 10:00 WIB
Gelaran Kirab Budaya Mahkota Binokasih Napaktilas Padjajaran di Kota Cirebon. Foto: doc. Diskominfo Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung yang digelar Sabtu (16/5/2026) akan menempuh jalur sepanjang 3,5 kilometer.

Titik awal kirab berada di Kiara Artha Park, kemudian menuju Jalan Jakarta - Supratman - Diponegoro (Gedung Sate).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat, Dhani Gumelar mengatakan, jalan yang dilalui kirab akan ditutup mulai pukul 18.00 WIB, sementara acara dimulai pukul 19.30 hingga 22.00 WIB.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Dishub Jabar menempatkan 600 petugas gabungan yang terdiri dari polisi, Dishub Jabar dan Kota Bandung. Satpol PP juga bakal dikerahkan menjaga ketertiban penonton kirab.

Masyarakat yang membawa kendaraan ke lokasi kirab, tak perlu bingung mencari tempat parkir karena telah disediakan di beberapa lokasi.

"Kantong parkir akan tersebar di beberapa lokasi, yang utama itu di seputaran Gedung Sate, Kantor Inspektorat, DPRD Jabar, Masjid Pusdai, Bank Mandiri, dan Monumen Perjuangan," kata Dhani dalam keterangannya.

Saat kirab berlangsung, masyarakat diimbau menjaga keamanan diri dan barang bawaan masing-masing.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, pada saat kirab nanti, ribuan orang akan hadir sehingga barang bawaan, seperti ponsel, dijaga agar tidak hilang.

