Rute Lengkap dan Jadwal Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 di Kota Bandung

Sabtu, 16 Mei 2026 – 09:50 WIB
Gelaran Kirab Budaya Mahkota Binokasih Napaktilas Padjajaran di Kota Cirebon. Foto: doc. Diskominfo Jawa Barat

Puncak Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda bakal digelar hari ini, Sabtu (16/5/2026) malam, di Kota Bandung.

Acara ini menjadi salah satu rangkaian utama peringatan Milangkala Tatar Sunda dengan menghadirkan prosesi budaya yang melibatkan berbagai unsur adat, kesenian, hingga kepala daerah se-Jawa Barat.

Rute Kirab Budaya

Kirab akan dimulai dari Kiara Artha Park dan berakhir di kawasan Gedung Sate.

Rute yang dilalui yakni dari Kiara Artha Park menuju Jalan Jakarta, dilanjutkan ke Jalan Supratman, dan finis di Jalan Diponegoro atau di depan Gedung Sate.

Acara dijadwalkan berlangsung sejak pukul 19.30 WIB hingga 22.00 WIB. Sepanjang rute tersebut, masyarakat akan disuguhkan berbagai atraksi budaya yang melibatkan kereta kencana, pasukan berkuda, serta pertunjukan seni dari berbagai daerah.

Prosesi kirab diperkirakan akan berlangsung meriah dengan susunan peserta yang beragam. Mulai dari pembawa janur, penari Bali dan Sunda, hingga iring-iringan kereta kencana yang membawa simbol penting seperti Mahkota Binokasih.

Selain itu, kirab juga akan diikuti oleh 13 kampung adat serta perwakilan kesenian dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat .

Berikut rute lengkap dan jadwal Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 yang akan digelar di Kota Bandung pada Sabtu malam ini.
