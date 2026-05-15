JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 35 Pelajar Depok Terpilih Jadi Capaska 2026

35 Pelajar Depok Terpilih Jadi Capaska 2026

Jumat, 15 Mei 2026 – 23:00 WIB
35 Pelajar Depok Terpilih Jadi Capaska 2026 - JPNN.com Jabar
Sejumlah pelajar yang berhasil lolos seleksi Calon Paskibraka 2026 bersama Bakesbangpol dan DPPI Kota Depok. Foto : Dokumen Pribadi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok menetapkan 35 siswa lolos sebagai Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) Kota Depok tahun 2026 setelah melalui proses seleksi ketat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok, Dudi Mi’raz Imaduddin, mengatakan peserta yang dinyatakan lolos terdiri atas 18 siswa putra dan 17 siswa putri dari berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Depok.

“Alhamdulillah, 35 orang Capaska untuk tahun 2026 sudah kami tetapkan,” ujar Dudi.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, proses seleksi Paskibraka Kota Depok tahun ini berlangsung sejak 27 Februari hingga 2 Mei 2026. Tahapan seleksi diawali dengan sosialisasi di tiga wilayah, yakni wilayah barat, tengah, dan timur Kota Depok.

Pada tahap awal, tercatat sebanyak 358 siswa mendaftar sebagai peserta seleksi. Namun, jumlah tersebut terus berkurang setelah para peserta mengikuti serangkaian tes yang menjadi bagian dari proses penilaian.

Adapun tahapan seleksi meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, pemeriksaan kesehatan, parade, peraturan baris-berbaris, samapta, tes kepribadian, hingga tahap penentuan akhir atau pantukhir.

Baca Juga:

Menurut Dudi, peserta yang lolos seleksi merupakan putra-putri terbaik yang dimiliki Kota Depok dan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Menjadi Capaska adalah kesempatan emas. Perjalanan masih panjang karena masih banyak rangkaian latihan yang harus dijalani dengan baik,” katanya.

35 pelajar Kota Depok terpilih menjadi Calon Paskibraka (Capaska) 2026 setelah mengalahkan ratusan peserta pada seleksi yang dilakukan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok capaska calon paskibraka bakesbangpol depok paskibraka kota depok seleksi Paskibraka Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU