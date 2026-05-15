JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Anak Panda Taman Safari Bogor Tumbuh Sehat, Baby Rio Siap Diperkenalkan ke Publik Akhir Mei 2026

Anak Panda Taman Safari Bogor Tumbuh Sehat, Baby Rio Siap Diperkenalkan ke Publik Akhir Mei 2026

Jumat, 15 Mei 2026 – 21:00 WIB
Anak Panda Taman Safari Bogor Tumbuh Sehat, Baby Rio Siap Diperkenalkan ke Publik Akhir Mei 2026 - JPNN.com Jabar
Tim dokter dari Taman Safari Indonesia saat memeriksa kesehatan Baby Panda Satrio Wiratama. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kondisi anak panda di Taman Safari Indonesia, Kabupaten Bogor, dilaporkan dalam keadaan sehat dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik.

Anak panda bernama Satrio Wiratama atau yang akrab dipanggil Baby Rio kini telah berusia hampir 174 hari.

Pihak pengelola Taman Safari Indonesia menargetkan Rio mulai diperkenalkan kepada pengunjung secara bertahap pada akhir Mei 2026.

Baca Juga:

Direktur Utama Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampau, mengatakan perkembangan Baby Rio sejauh ini sangat positif.

“Panda ini tergolong sangat sehat dan pertumbuhannya juga sangat baik,” ujar Aswin, Jumat (15/5/2026).

Menurut Aswin, saat ini pengelola tengah melakukan berbagai persiapan sebelum Baby Rio resmi diperlihatkan kepada publik.

Baca Juga:

Persiapan tersebut meliputi pengenalan lingkungan baru hingga adaptasi terhadap kehadiran pengunjung.

Pihak Taman Safari memastikan area yang akan ditempati Baby Rio aman dan nyaman. Tim perawat juga terus memantau respons Rio terhadap lingkungan sekitar serta interaksinya dengan manusia.

Kondisi anak panda di Taman Safari Indonesia, Kabupaten Bogor, dilaporkan dalam keadaan sehat dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bayi panda taman safari taman safari kelahiran panda di Taman Safari Bogor Taman Safari Indonesia taman safari bogor TSI Bogor kelahiran bayi panda raksasa kabupaten bogor Satrio Wiratama

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU