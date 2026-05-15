Anak Panda Taman Safari Bogor Tumbuh Sehat, Baby Rio Siap Diperkenalkan ke Publik Akhir Mei 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kondisi anak panda di Taman Safari Indonesia, Kabupaten Bogor, dilaporkan dalam keadaan sehat dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik.

Anak panda bernama Satrio Wiratama atau yang akrab dipanggil Baby Rio kini telah berusia hampir 174 hari.

Pihak pengelola Taman Safari Indonesia menargetkan Rio mulai diperkenalkan kepada pengunjung secara bertahap pada akhir Mei 2026.

Direktur Utama Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampau, mengatakan perkembangan Baby Rio sejauh ini sangat positif.

“Panda ini tergolong sangat sehat dan pertumbuhannya juga sangat baik,” ujar Aswin, Jumat (15/5/2026).

Menurut Aswin, saat ini pengelola tengah melakukan berbagai persiapan sebelum Baby Rio resmi diperlihatkan kepada publik.

Persiapan tersebut meliputi pengenalan lingkungan baru hingga adaptasi terhadap kehadiran pengunjung.

Pihak Taman Safari memastikan area yang akan ditempati Baby Rio aman dan nyaman. Tim perawat juga terus memantau respons Rio terhadap lingkungan sekitar serta interaksinya dengan manusia.