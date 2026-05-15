Ada Perbaikan Drainase, Stadion Mahakam Depok Ditutup Sementara Selama 30 Hari

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok tengah melakukan pemeliharaan lapangan Stadion Mahakam di Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya.

Selama proses perbaikan berlangsung, operasional stadion ditutup sementara selama 30 hari.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin mengatakan, perbaikan dilakukan sebagai upaya penanganan genangan air yang kerap muncul di area lapangan saat hujan deras.

“Sehubungan dengan masa pemeliharaan Stadion Mahakam, kami melakukan perbaikan terhadap area lapangan yang dimulai sejak 11 Mei 2026 dan memerlukan waktu selama 30 hari kalender,” ucapnya.

Adnan menjelaskan, penutupan sementara Stadion Mahakam telah diinformasikan melalui Surat Edaran Nomor 600.1.15.2/265/Taba/2026 tentang Pemberitahuan Rencana Perbaikan Stadion Mahakam serta melalui media informasi lainnya.

Dia menuturkan, perbaikan dilakukan oleh pihak ketiga karena masih dalam masa pemeliharaan pascarehabilitasi stadion tahun 2025 lalu.

Adapun teknis pekerjaan meliputi pengangkatan rumput pada area yang tergenang, penambahan pipa drainase, perataan kembali menggunakan lapisan batu dan pasir, kemudian ditutup kembali dengan rumput.

“Pekerjaan ini dilakukan agar lapangan kembali berfungsi secara optimal,” jelasnya.