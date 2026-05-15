JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kirab Budaya Tatar Sunda Digelar Malam Minggu, Polisi Siagakan 700 Personel

Kirab Budaya Tatar Sunda Digelar Malam Minggu, Polisi Siagakan 700 Personel

Jumat, 15 Mei 2026 – 18:00 WIB
Kirab Budaya Tatar Sunda Digelar Malam Minggu, Polisi Siagakan 700 Personel - JPNN.com Jabar
Ilustrasi polisi. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Ratusan personel Polrestabes Bandung diterjunkan untuk mengamankan kegiatan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang akan digelar di Kota Bandung pada Sabtu (16/5/2026) malam.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan pihaknya menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait. Rapat tersebut dipimpin Karo Ops Polda Jawa Barat dan dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub) dan Diskominfo Jabar.

Ia menjelaskan, kegiatan kirab akan dimulai dari Kiara Artha Park, Jalan Banten, Kebonwaru, Kota Bandung pada pukul 19.00 WIB.

Baca Juga:

Adapun rute yang dilalui yakni Jalan Jakarta - bawah Flyover Supratman, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro, dan berakhir di depan Gedung Sate.

"Kegiatannya akan dilaksanakan dari Kiara Artha Park besok malam, start jam 19.00, dan akan melalui rute nanti Kiara Artha Park, Jalan Jakarta, bawah flyover Supratman, langsung menuju ke Supratman, Diponegoro, nanti finish di depan Gedung Sate," kata Asep di Mapolrestabes Bandung, Jumat (15/5).

Menurutnya, panjang arak-arakan diperkirakan mencapai 2 kilometer. Sementara jarak tempuh dari titik awal hingga Gedung Sate sekitar 3,7 kilometer.

Baca Juga:

Untuk pengamanan, polisi menyiapkan sekitar 700 personel yang akan ditempatkan di sepanjang jalur kirab. Personel juga disiagakan di persimpangan dan titik crossing yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas.

"Kami sudah menyiapkan sekitar 700 personel untuk pengamanan di rute tersebut dan terutama di jalur-jalur yang crossing atau di perempatan-perempatan yang memerlukan kehadiran personel," ucapnya.

Polrestabes Bandung menyiapkan 700 personel untuk mengamankan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang diikuti ribuan peserta pada Sabtu malam.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemprov jabar polrestabes bandung kirab budaya Kirab Milangkala Tatar Sunda pengamanan kirab budaya pengamanan milangkala tatar sunda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU