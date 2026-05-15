Mall Hewan Qurban di Depok Gunakan SPG Cantik Ala Pramugari untuk Tarik Pembeli

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menjelang Hari Raya Iduladha 2026, lapak penjualan hewan kurban di Kota Depok sudah mulai menjamur.

Salah satunya, yakni Mall Hewan Qurban milik Haji Doni yang berlokasi di Kelapa Dua, Kota Depok.

Menariknya, di lokasi tersebut menggunakan Sales Promotion Girls (SPG) cantik yang berdandan ala pramugari.

Cara unik ini, dinilai mampu menggaet para pembeli dari berbagai daerah.

Doni menyebut, pelanggannya bukan dari kalangan lokal saja, tetapi juga sampai mancanegara.

"Kebetulan tamu-tamu kami dari Timur Tengah. Karena di sana (Timur Tengah) lagi ada suatu gejolak ya, jadi mereka itu mau berkurban di Indonesia begitu," ucapnya.

"Beberapa tamu kemarin itu yang dari Qatar, yang dari Dubai begitu dia mau berkurban di Indonesia. Karena di sana dia lagi ada susah ya buat membagikan kurbannya karena negara kaya, akhirnya dia kurban di Indonesia," sambungnya.

Sehingga, dengan adanya SPG cantik ini dapat membantu marketing, serta komunikasi untuk pelanggan mancanegara.