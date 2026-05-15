Harga Emas Antam Hari Ini 15 Mei 2026 Turun, Cek Perincian Lengkapnya dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 15 Mei 2026, tercatat mengalami penyesuaian. Produk emas berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram masih menjadi perhatian masyarakat dan investor sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.819.000. Sementara harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.826.048.

Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dijual seharga Rp1.459.500 atau Rp1.463.149 setelah pajak.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dijual Rp13.870.000 dan ukuran 10 gram mencapai Rp27.685.000.

Adapun emas ukuran besar, yakni 100 gram, dipasarkan dengan harga Rp276.112.000. Sedangkan emas batangan 1 kilogram dijual Rp2.759.600.000 atau Rp2.766.499.000 setelah pajak.

Selain emas reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Untuk Gift Series, emas ukuran 1 gram dijual Rp2.969.000. Sementara emas Batik Seri III ukuran 10 gram dipasarkan dengan harga Rp28.690.000.

Berikut perincian harga emas batangan per 15 Mei 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com