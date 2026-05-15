Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 Mei 2026: Bogor, Sukabumi hingga Bandung Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan ringan hingga lebat pada Jumat, 15 Mei 2026.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan pada pagi hingga menjelang siang antara lain Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Sukabumi, Cirebon, hingga wilayah Tasikmalaya dan Banjar.

Pada siang hingga sore hari pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan masih cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, dan Cimahi.