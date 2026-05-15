Trase Baru Jalan Saleh Danasasmita Bogor Mulai Dibangun, Target Rampung Oktober 2026

Jumat, 15 Mei 2026 – 08:00 WIB
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, resmi dimulai.

Proyek tersebut ditandai dengan serah terima pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada kontraktor pelaksana pada Rabu, 13 Mei 2026.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa setelah proses serah terima dilakukan, pembangunan fisik jalan langsung dimulai.

“Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan lelang untuk pengerjaan konstruksi dan pemenangnya adalah PT Promix Prima Karya dari Bandung,” ujar Dedie Rachim.

Ia menjelaskan, pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita diawali dengan proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Setelah tahapan tersebut selesai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melanjutkan proses pelelangan pekerjaan konstruksi.

Menurut Dedie Rachim, proyek pembangunan jalan baru tersebut menempati lahan seluas sekitar 4.900 meter persegi dan ditargetkan selesai dalam waktu 163 hari kalender atau hingga akhir Oktober 2026.

“Total anggaran adalah Rp21,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Item pekerjaan terdiri atas pembangunan konstruksi jalan, penguatan tebing, hingga jalur pedestrian,” katanya.

