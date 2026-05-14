Sompo Indonesia Catat Laba Rp135,3 Miliar dan Premi Rp2,7 Triliun Sepanjang 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Sompo Insurance Indonesia (Sompo Indonesia) mencatat kinerja keuangan audited yang positif sepanjang 2025 dengan pertumbuhan bisnis berkelanjutan serta fundamental perusahaan yang semakin kuat.

Perusahaan membukukan pertumbuhan aset sebesar 13 persen menjadi Rp4 triliun. Laba bersih juga naik 10 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp135,3 miliar.

Selain itu, net written premiums tumbuh 12 persen menjadi Rp1,87 triliun, didukung tingkat solvabilitas kuat di level 240 persen untuk asuransi konvensional atau jauh di atas ketentuan minimum regulator sebesar 120 persen.

Asuransi kendaraan, properti, dan kesehatan masih menjadi lini bisnis terbesar dengan kontribusi 79 persen dari total premi.

Ketiga lini tersebut turut mendorong pencapaian premi bruto keseluruhan sebesar Rp2,7 triliun.

Dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah, Sompo Indonesia juga membayarkan klaim dengan total mencapai Rp853 miliar atau tumbuh 25 persen YoY.

Nilai tersebut setara sekitar Rp71,1 miliar per bulan, Rp2,3 miliar per hari, hingga Rp98,7 juta per jam.

President Director & CEO Eric Nemitz mengatakan, 2025 menjadi tahun yang sukses bagi perusahaan di tengah berbagai tantangan industri.