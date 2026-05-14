Libur Kenaikan Yesus Kristus, Volume Kendaraan di Jalan Layang MBZ Naik 75,5 Persen

jabar.jpnn.com, BEKASI - PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek mencatat lonjakan volume kendaraan di Ruas Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) pada H-1 libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026.

Berdasarkan data lalu lintas harian, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Ruas Jalan Layang MBZ mencapai 38.239 kendaraan atau meningkat 75,5 persen dibanding volume lalu lintas normal harian sebanyak 21.787 kendaraan.

GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, Desti Anggraeni mengatakan peningkatan arus kendaraan terjadi secara bertahap sejak pagi hingga malam hari.

“Volume kendaraan pada periode H-1 libur panjang akhir pekan ini meningkat sebesar 75,5 persen dibandingkan lalu lintas normal harian,” ujar Desti dalam keterangannya di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Lonjakan Kendaraan Terjadi hingga Malam Hari

Desti menjelaskan, peningkatan volume kendaraan mulai terlihat sejak pagi hari dengan kenaikan sebesar 22,05 persen dibanding kondisi normal.

Pada siang hari, arus kendaraan meningkat lebih tinggi hingga mencapai 81,84 persen. Sementara pada malam hari terjadi lonjakan signifikan hingga 213,59 persen dibanding lalu lintas normal harian.

Menurut dia, tingginya mobilitas masyarakat pada periode libur panjang menjadi faktor utama meningkatnya arus kendaraan di ruas tol layang tersebut.