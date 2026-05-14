Kapolres Pastikan Ibadah Kenaikan Isa Almasih di Depok Berjalan Lancar dan Nyaman

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras melakukan monitoring ke sejumlah gereja di Kota Depok, pada Kamis (14/5).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani yang melaksanakan ibadah memperingati Hari Kenaikan Isa Almasih.

Adapun gereja yang dikunjungi dalam kegiatan monitoring tersebut antara lain Gereja Paroki Santo Paulus di Jalan Melati, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, kemudian Gereja Bunda Maria Ratu di Jalan Gas Alam, Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, serta Gereja Pancaran Kasih di Jalan Tole Iskandar, Sukamaju, Depok.

Dalam kunjungannya, Kapolres Metro Depok memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib dan lancar dengan pengamanan personel Polri yang telah ditempatkan di sejumlah titik gereja.

“Polres Metro Depok telah menyiagakan personel pengamanan di gereja-gereja yang melaksanakan ibadah Hari Kenaikan Isa Almasih guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada jemaat,” ucapnya, Kamis (14/5).

Pihaknya juga memastikan, proses ibadah di seluruh gereja di Kota Depok berjalan dengan aman dan kondusif.

“Personel sudah ditempatkan di gereja-gereja untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah,” terangnya.

Selain melakukan pengecekan pengamanan, pihaknya juga menyempatkan diri menyapa pengurus gereja serta jemaat yang hadir dan mengimbau seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan humanis serta tetap meningkatkan kewaspadaan selama pelaksanaan pengamanan berlangsung.