Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek

jabar.jpnn.com, KARAWANG - PT Jasamarga Transjawa Tol bersama pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek pada Kamis (14/5/2026).

Kebijakan tersebut diterapkan menyusul meningkatnya volume kendaraan selama periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian guna mengurai kepadatan kendaraan di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

“Rekayasa lalu lintas contraflow diterapkan mulai pukul 08.11 WIB dari KM 55 sampai KM 65 arah Cikampek di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” ujar Ria.

Contraflow Dilakukan untuk Urai Kepadatan Arus Kendaraan

Menurut Ria, pemberlakuan contraflow menjadi langkah strategis untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di tengah lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang.

Ia menyebutkan, PT Jasamarga Transjawa Tol bersama kepolisian terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara real-time guna menentukan langkah antisipasi yang diperlukan.

“JTT bersama kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara real-time dan mengambil langkah antisipatif guna memastikan arus kendaraan tetap bergerak dengan lancar, aman, dan terkendali,” katanya.