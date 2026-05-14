Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Volume Lalu Lintas Tol Jabodetabek dan Jawa Barat Meningkat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Jasa Marga melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division mencatat peningkatan volume lalu lintas di sejumlah ruas tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat pada H-1 libur panjang Kenaikan Yesus Kristus, Rabu (13/5/2026).

Peningkatan arus kendaraan terjadi pada jalur menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Merak, Puncak Bogor, hingga wilayah Bandung dan Rancaekek.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati mengatakan pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan layanan operasional guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang.

“Jasamarga Metropolitan Tollroad berkomitmen mendukung kelancaran masyarakat dalam menjalankan kegiatan peribadatan dan menikmati momen libur panjang bersama keluarga maupun kerabat,” ujar Widiyatmiko dalam keterangannya.

Arus Kendaraan Keluar Jabodetabek Naik 8,37 Persen

Jasamarga Metropolitan Tollroad mencatat volume kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Soekarno-Hatta, Merak, dan Puncak Bogor mencapai 176.353 kendaraan.

Jumlah tersebut meningkat 8,37 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 162.725 kendaraan.

Kenaikan volume kendaraan terdistribusi melalui sejumlah gerbang tol utama, yakni: