Wali Kota Farhan Antisipasi Kemacetan di Bandung, Ada Event Budaya hingga Euforia Persib

Kamis, 14 Mei 2026 – 14:45 WIB
Ilustrasi: Pawai Persib juara di Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Minggu (25/5/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tiga agenda besar di Kota Bandung di akhir pekan ini diantisipasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Lonjakan wisatawan diprediksi bakal terjadi, seiring dengan momentum libur panjang Wafat Isa Almasih yang jatuh pada Kamis - Jumat (14-15/5/2026).

Di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu atau 16 - 17 Mei akan ada dua kegiatan yang melibatkan ribuan masyarakat. Agenda pertama yakni Puncak Kirab Budaya Tatar Sunda dan Peuting Munggaran Milangkala Tatar Sunda di Gedung Sate.

Kemudian, event lari 'Bandung 10K' pada Minggu (10/5), start di Kantor Pusat Bank Bjb, Jalan Naripan, dan finish di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana.

"Kita mulai dengan sebuah gebrakan yang luar biasa yaitu Kota Bandung menjadi puncak dari Milangkala Tatar Sunda, ini sudah ada di 27 kota kabupaten, terakhir di Kota Bandung. Tentu kami akan memastikan bahwa ini akan berjalan dengan sukses, aman, dan memberikan sebuah kesan yang sangat mendalam kepada warga Kota Bandung, itu dua hari loh, tanggal 16 dan 17 (Mei)," kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kamis (14/5).

"Pada saat bersamaan tanggal 17 juga ada dua event olahraga besar, paginya seri pertama dari Bandung 10K, itu akan berlangsung di Bandung, dan nanti berlanjut di Tangerang, Surabaya, baru terakhir nanti Semarang," lanjutnya.

Kegiatan lain yang bakal menarik banyak massa adalah konvoi suporter Bobotoh pascapertandingan PSM Makassar vs Persib Bandung.

Pertandingan tandang di Stadion BJ Habibie Parepare itu akan mengunci gelar juara hattrick Persib apabila berhasil memenangkannya.

Kata Farhan, pihaknya mengantisipasi adanya konvoi Bobotoh yang bakal 'numplek' di berbagai ruas jalan di Kota Bandung di Sabtu malam nanti.

