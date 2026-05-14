Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 14 Mei 2026 Naik, Cek Perincian Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan hari ini, Kamis 14 Mei 2026, tercatat mengalami pergerakan pada sejumlah pecahan.

Harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.839.000, sementara harga setelah pajak PPh 0,25 persen mencapai Rp2.846.098.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual Rp1.469.500. Adapun emas ukuran 5 gram dibanderol Rp13.970.000 dan ukuran 10 gram mencapai Rp27.885.000.

Sementara itu, untuk pecahan besar, harga emas 100 gram berada di angka Rp278.112.000. Sedangkan emas ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dijual Rp2.779.600.000 di luar pajak.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula beberapa seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III dengan harga yang berbeda dari produk reguler.

Pada kategori Gift Series, emas ukuran 1 gram dibanderol Rp2.989.000. Sedangkan emas Batangan Imlek ukuran 88 gram dijual Rp256.529.600 sebelum pajak.

Di sisi lain, harga perak murni juga tercatat stabil. Perak murni ukuran 250 gram dijual Rp14.600.000 atau Rp16.206.000 setelah PPN 11 persen. Sementara perak ukuran 500 gram dibanderol Rp28.400.000.

Produk Perak Heritage ukuran 31,1 gram dijual Rp2.314.308 sebelum pajak dan Rp2.568.882 setelah PPN.