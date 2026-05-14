BMKG Prediksi Hujan Guyur Jabodetabek Siang hingga Malam Ini, Warga Diminta Waspada Petir dan Angin Kencang

Kamis, 14 Mei 2026 – 10:00 WIB
Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Kamis (14/5/2026) siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat (15/5/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang dan sore hari, cuaca di Jabodetabek diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan turun di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Berikut ini prakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada Kamis 14 Mei 2026 berdasarkan keterangan resmi dari BMKG
