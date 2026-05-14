Prakiraan Cuaca Jawa Barat 14 Mei 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Kamis, 14 Mei 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Jawa Barat, hujan ringan berpotensi terjadi pada pagi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta.

Kemudian Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang dan sore hari, potensi hujan diperkirakan meluas ke sejumlah daerah lain.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang meliputi Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang.

Selanjutnya Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari, kondisi cuaca diprakirakan masih didominasi cerah berawan hingga berawan.