JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kasus Kepabeanan Julia Djohar Tobing Jadi Sorotan, Mahasiswa Ancam Bawa Kasus Ini ke KPK

Kasus Kepabeanan Julia Djohar Tobing Jadi Sorotan, Mahasiswa Ancam Bawa Kasus Ini ke KPK

Rabu, 13 Mei 2026 – 22:30 WIB
Kasus Kepabeanan Julia Djohar Tobing Jadi Sorotan, Mahasiswa Ancam Bawa Kasus Ini ke KPK - JPNN.com Jabar
Forum Mahasiswa Indonesia saat menggelar aksi unjuk rasa. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Forum Mahasiswa Indonesia menyoroti tuntutan dua tahun penjara dan denda Rp50 juta terhadap terdakwa kasus dugaan pelanggaran kepabeanan, Julia binti Djohar Tobing, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong, Rabu (13/5).

Atas dasar hal itu, Forum Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor.

Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti penanganan perkara dugaan pelanggaran kepabeanan yang menjerat terdakwa Julia binti Djohar Tobing sekaligus bentuk kekecewaan terhadap hasil sidang tuntutan.

Baca Juga:

Ketua Forum Mahasiswa Indonesia, Pian Andreo, menilai tuntutan tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Julia binti Djohar Tobing.

“Pada sidang tuntutan, kejaksaan hanya menuntut dua tahun dan denda Rp50 juta kepada terdakwa. Kami menilai sanksi itu terlalu rendah jika melihat pelanggaran yang sudah Julia binti Djohar Tobing lakukan,” ujar Pian.

Dalam sidang tuntutan terbaru, terdakwa hanya dituntut dua tahun penjara.

Baca Juga:

pada sidang tuntutan hari ini terdakwa hanya dituntut dua tahun. Kami kecewa karena kami melihat ada hak-hak khusus yang diberikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada terdakwa,” katanya.

Desakan Penegakan Supremasi Hukum

Forum Mahasiswa Indonesia menyoroti tuntutan dua tahun penjara dan denda Rp50 juta dalam kasus dugaan pelanggaran kepabeanan, Julia binti Djohar Tobing
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pn kabupaten bogor kasus kepabeanan Bogor Forum Mahasiswa Indonesia Julia binti Djohar Tobing kasus kepabeanan PN Cibinong pn cibinong pelanggaran kepabeanan kejari kabupaten bogor kejaksaan tinggi sidang Julia binti Djohar Tobing

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU