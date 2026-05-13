Jaro Ade Siap Dukung Penataan Jalur Tambang di Bogor Barat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengevaluasi serta menata jalur tambang di wilayah Bogor Barat.

Menurut Jaro Ade, langkah tersebut penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, keberadaan material tambang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bogor. Sejumlah sektor pembangunan disebut sangat bergantung pada pasokan material lokal.

“Seluruh pembangunan jalan dan fasilitas publik membutuhkan material bangunan,” ujar Jaro Ade, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan maupun renovasi sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor juga memerlukan ketersediaan material yang memadai.

Jaro Ade turut menyoroti kebutuhan material untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Bendungan Cibeet dan pembangunan jalan tol, serta program daerah, termasuk pembangunan Koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kalau material kita belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk dengan pagu APBD. Jika harga membengkak karena membeli dari luar daerah, pelaksana proyek bisa rugi dan berisiko meninggalkan pekerjaan di tengah jalan,” katanya.

Dukung Langkah Evaluasi Tambang oleh Pemprov Jabar