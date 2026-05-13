Danny Gunalen: Bandung Zoo Harus Kembali Fokus pada Konservasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - CEO Faunaland Danny Gunalen menegaskan bahwa masa depan Kebun Binatang Bandung harus dibangun di atas fondasi konservasi, animal welfare dan pengelolaan yang profesional serta berkelanjutan.

Danny menilai, perhatian publik terhadap kondisi Bandung Zoo saat ini merupakan hal yang wajar, mengingat kebun binatang tersebut memiliki nilai sejarah dan kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat.

“Bandung Zoo adalah bagian dari sejarah Kota Bandung. Karena itu menurut saya yang paling penting saat ini bukan lagi melihat konflik atau polemik di belakang, tetapi bagaimana memastikan satwa-satwa di sana mendapatkan pengelolaan yang lebih baik ke depan,” ujar Danny Gunalen dikutip Rabu (13/5/2026).

Danny mengatakan, perhatian terhadap kondisi satwa di Bandung Zoo bahkan sudah sampai ke tingkat internasional, terutama setelah muncul berbagai isu terkait satwa beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, Faunaland mulai terlibat karena kepedulian terhadap animal welfare dan konservasi satwa.

“Kami mulai prihatin ketika mendengar berbagai isu mengenai kondisi satwa di Bandung Zoo. Mitra kami, Vantara, kemudian meminta tim dokter hewan Vantara untuk melakukan survei kondisi satwa di sana,” kata Danny.

Selain Vantara, Faunaland juga menjalin kemitraan konservasi bersama Bin Zayed Conservation Foundation dari Uni Emirat Arab dalam penguatan konservasi dan perlindungan satwa.

Danny menilai, kolaborasi internasional menjadi penting untuk memperkuat knowledge-sharing, pengembangan konservasi, animal welfare dan dukungan kesehatan satwa di Indonesia.