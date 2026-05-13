Diduga Kebocoran Gas, Giggle Box Ciwalk Bandung Terbakar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Restoran Giggle Box yang terletak di kawasan Cihampelas Walk, Kota Bandung, terbakar dalam insiden yang terjadi pada Rabu (13/5/2026).

Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh kebocoran gas di bagian dapur restoran.

Wadanton 3 Diskar PB Kota Bandung Dedy mengatakan, laporan kebakaran diterima pihaknya sekitar pukul 10.29 WIB. Usai menerima laporan, tim pemadam langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian.

"Kami menerima laporan sekitar pukul 10.29 WIB, kemudian berangkat dari Mako pukul 10.30 WIB. Karena lokasi terdekat berada di wilayah Pos Utara, unit dari pos tersebut menjadi yang pertama masuk ke lokasi," kata Dedy.

Dalam proses penanganan, petugas mengerahkan sejumlah armada pemadam ke lokasi kejadian. Satu unit pancar, satu unit tangki, satu unit rescue, serta lebih dari delapan kendaraan pemadam diterjunkan dari Pos Utara dan Mako Pusat.

Setibanya di lokasi, kobaran api disebut masih terlihat meski tidak dalam kondisi besar. Namun asap tebal yang memenuhi area restoran sempat menghambat proses pemadaman sebelum akhirnya api berhasil dikendalikan sekitar pukul 11.00 WIB.

"Saat petugas tiba, api masih ada tetapi tidak terlalu besar. Kebetulan di lokasi tersedia hidran Ciwalk sehingga proses pemadaman terbantu dengan suplai air dari hidran tersebut," ujarnya.

Berdasarkan dugaan awal, kebakaran dipicu adanya kebocoran gas di area dapur restoran. Meski demikian, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan sumber api secara pasti.