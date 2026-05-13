Prakiraan Cuaca Sore Hingga Malam untuk Wilayah Jabodetabek 13 Mei 2026, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, 13 Mei 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Rabu, 13 Mei 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 14 Mei 2026 pukul 07.00 WIB, hujan ringan diperkirakan turun di sebagian wilayah Jakarta, Kota Depok, Tangerang, Bekasi, serta Bogor.

Pada pagi hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang dan sore hari, kondisi cuaca berubah menjadi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, cuaca Jabodetabek diprakirakan masih didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.