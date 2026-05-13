Harga Emas dan Perak Hari Ini 13 Mei 2026: Logam Mulia Antam Dibanderol Rp2,839 Juta per Gram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 13 Mei 2026, tercatat mengalami penyesuaian di sejumlah pecahan.

Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar berada di angka Rp2.839.000, sedangkan harga setelah pajak PPh 0,25 persen mencapai Rp2.846.098.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai varian produk seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Sementara itu, harga perak murni dan Perak Heritage juga tercatat stabil pada perdagangan hari ini.

Berikut rincian harga emas dan perak terbaru pada 13 Mei 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Daftar Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.469.500 (Rp1.473.174 setelah pajak)

1 gram: Rp2.839.000 (Rp2.846.098 setelah pajak)