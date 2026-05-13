Hamdalah! Tahun Ini Pemkot Depok Biayai BPJS Ketenagakerjaan Kader Posyandu dan PKK

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai merealisasikan program pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kader Posyandu dan kader PKK pada tahun 2026.

Program tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus perlindungan sosial bagi para kader yang selama ini aktif membantu pelayanan dan pembangunan di tengah masyarakat.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan para kader memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah di lingkungan masyarakat.

Karena itu, mereka dinilai perlu mendapatkan perlindungan kerja yang layak.

“Prinsipnya kami mengapresiasi orang-orang atau pihak-pihak termasuk kader yang menjadi bagian dari proses pembangunan di Kota Depok. Salah satu upaya apresiasi kita ada BPJS Ketenagakerjaan yang dicover untuk para kader dan dibiayai oleh Pemerintah Kota Depok,” ujar Supian Suri.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi kader saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat, baik di bidang kesehatan, sosial, maupun pemberdayaan keluarga.

Supian menjelaskan, salah satu manfaat utama dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja saat menjalankan aktivitas sebagai kader.

“Kalau terjadi kecelakaan kerja dalam proses sebagai kader dan sampai wafat maka anak-anaknya menjadi tanggungan biaya pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.