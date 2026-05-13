Prakiraan Cuaca Jawa Barat 13 Mei 2026: Bogor hingga Cianjur Berpotensi Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - BMKG melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa sebagian wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan sedang pada Rabu, 13 Mei 2026.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir, terutama pada sore hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan bersifat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Purwakarta.