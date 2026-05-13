Cegah Kecurangan Jalur Domisili, Pemkot Bogor Siap Awasi Pelaksanaan SPMB

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Forkopimda dan Dewan Pendidikan menandatangani Komitmen Dukungan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemaparan terkait pelaksanaan SPMB 2026 oleh Pemerintah Kota Bogor dan Forkopimda sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang transparan dan akuntabel.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan penandatanganan komitmen itu menjadi langkah bersama untuk mengawal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan lancar dan bebas dari praktik kecurangan.

“Kita ingin menghindari adanya kecurangan, di mana selama ini mungkin ada yang pindah KK, kemudian juga pindah domisili, dan lain sebagainya. Kita juga meminimalisasi terjadinya hal-hal yang sifatnya transaksional,” ujar Dedie.

Ia menegaskan kepada jajaran organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Sosial Kota Bogor, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk menjalankan proses penerimaan siswa sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, praktik penitipan nama dalam kartu keluarga tidak boleh lagi terjadi. Ia menegaskan bahwa perpindahan domisili calon siswa harus benar-benar sesuai dengan kondisi keluarga yang sah.

Dedie menambahkan, Disdukcapil Kota Bogor telah melakukan penelusuran data kependudukan guna mencegah potensi manipulasi domisili.

Selain itu, aparatur wilayah seperti camat dan lurah, bersama unsur TNI dan Polri, akan membantu memastikan siswa yang mendaftar melalui jalur domisili benar-benar tinggal di wilayah yang sesuai.