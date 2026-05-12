MAI Foundation luluskan 110 Beswan BBM Angkatan 5, Fokus Bangun Ekosistem Kebaikan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 110 penerima manfaat Beasiswa Bintang Mandiri (BBM) Angkatan 5 resmi diinaugurasi dalam kegiatan Apresiasi Beswan BBM yang digelar MAI Foundation pada Minggu (10/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum apresiasi atas perjalanan, capaian, dan kontribusi sosial para beswan selama mengikuti rangkaian pembinaan program Beasiswa Bintang Mandiri.

Selain sebagai penanda kelulusan pembinaan, inagurasi juga menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen para beswan untuk terus bertumbuh sebagai generasi muda yang aktif membawa dampak positif bagi masyarakat.

Ketua MAI Institute, Erry Septianto mengatakan, Beswan BBM Angkatan 5 berhasil melampaui target program sejak awal masa pembinaan.

Menurutnya, para beswan tidak hanya berkembang dalam aspek akademik dan pengembangan diri, tetapi juga mampu menjalankan berbagai social project yang berfokus pada isu pendidikan, pangan, lingkungan, hingga kesehatan masyarakat.

“Berbagai social project yang dijalankan menjadi bukti nyata kontribusi para beswan dalam merespons persoalan di lingkungan sekitar,” ujar Erry dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan, program pembinaan BBM tidak hanya berorientasi pada pengembangan individu, tetapi juga menciptakan kebermanfaatan sosial yang berkelanjutan.

Kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech Direktur MAI Foundation, Zainal Abidin, yang mengangkat tema 'Mengelola Amanah, Menciptakan Perubahan: Saatnya Pemuda Terlibat dalam Ekosistem Kebaikan'.