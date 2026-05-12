Faunaland Siap Ubah Kebun Binatang Bandung Sebagai Pusat Konservasi Satwa Terpadu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah melakukan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung. Targetnya, pada akhir Mei mendatang sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dalam proses lelang yang sedang berjalan, antusiasme peserta cukup tinggi.

Dari sekitar 85 pihak yang awalnya menunjukkan minat, kini tersaring menjadi empat hingga lima peserta yang telah mengambil dokumen lelang secara resmi.

Namun, ia memastikan, seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan panitia lelang.

Farhan berharap proses ini dapat menghasilkan pengelola yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap konservasi satwa dan pengelolaan kebun binatang secara profesional.

"Detailnya nanti ditanyakan ke panitia. Yang jelas proses sudah berjalan dan kita targetkan 29 Mei sudah ada hasil," sambungnya.

Merespons hal tersebut, CEO Faunaland Danny Gunalen mengatakan, pengelolaan kebun binatang modern tidak bisa hanya berfokus pada hiburan semata.

Namun, lembaga konservasi harus mampu menghadirkan keseimbangan antara konservasi satwa, animal welfare, edukasi, hingga keberlanjutan operasional.