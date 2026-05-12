Lelang Kebun Binatang Bandung Rampung Akhir Mei 2026, Faunaland Jadi Kandidat Paling Siap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Faunaland memastikan siap baik secara sarana prasarana maupun manajemen untuk mengelola Kebun Binatang Bandung.

Faunaland pun turut ambil bagian dalam proses pemilihan mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pengelolaan Kawasan Kebun Binatang Bandung.

Faunaland menilai proses ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan pengelolaan kebun binatang yang lebih modern, ramah satwa, edukatif dan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat kota.

Sebagai pengelola Faunaland Ancol Jakarta dan Faunaland Buperta Cibubur, Faunaland memiliki pengalaman mengembangkan kawasan konservasi yang berada di tengah aktivitas masyarakat perkotaan.

Tak Tanggung-tanggung, sebuah konsep konservasi urban pun telah dicanangkan Faunaland jika terpilih sebagai pengelola Kebun Binatang Bandung.

Dalam konsep tersebut, lembaga konservasi tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga menjadi ruang belajar lingkungan hidup yang lebih terbuka, nyaman dan dekat dengan keseharian masyarakat.

Kebun Binatang Bandung memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ruang konservasi urban yang tidak hanya sehat bagi satwa, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan ruang hijau yang hidup bagi masyarakat,” ujar CEO Faunaland Danny Gunalen.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung terus dikebut dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.