Menkum Supratman Dorong Riset Kampus Jadi Paten dan Bernilai Ekonomi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah mendorong hasil riset perguruan tinggi tidak lagi berhenti sebatas publikasi ilmiah. Penelitian mahasiswa dan akademisi diharapkan dapat berkembang menjadi paten hingga menghasilkan nilai ekonomi bagi negara.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi, biomolekul, hingga kekayaan alam yang dapat diolah menjadi aset berbasis kekayaan intelektual.

"Karena itu hasil penelitian jangan berhenti di publikasi. Negara harus hadir menjembatani supaya bisa menjadi aset yang berguna," kata Supratman dalam kegiatan Campus All Out di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, riset yang dilakukan kampus harus mulai diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri.

Selama ini banyak hasil penelitian dinilai mandek karena minimnya komunikasi antara peneliti dengan dunia usaha.

Pemerintah pun menghadirkan forum yang mempertemukan peneliti, industri, dan negara agar hasil kajian akademik dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi.

"Tadi Kementerian Hukum menjadi mediator untuk menengahi mandeknya komunikasi antara hasil riset dengan kebutuhan industri," ucap dia.

Supratman menegaskan negara akan memberikan perlindungan terhadap karya intelektual melalui kemudahan pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual (HKI).