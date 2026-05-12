JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Menkum Supratman Dorong Riset Kampus Jadi Paten dan Bernilai Ekonomi

Menkum Supratman Dorong Riset Kampus Jadi Paten dan Bernilai Ekonomi

Selasa, 12 Mei 2026 – 15:20 WIB
Menkum Supratman Dorong Riset Kampus Jadi Paten dan Bernilai Ekonomi - JPNN.com Jabar
Menteri Keamanan, Supratman Andi Agtas saat ditemui seusai menghadiri kegiatan Campus All Out di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Selasa (12/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah mendorong hasil riset perguruan tinggi tidak lagi berhenti sebatas publikasi ilmiah. Penelitian mahasiswa dan akademisi diharapkan dapat berkembang menjadi paten hingga menghasilkan nilai ekonomi bagi negara.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi, biomolekul, hingga kekayaan alam yang dapat diolah menjadi aset berbasis kekayaan intelektual.

"Karena itu hasil penelitian jangan berhenti di publikasi. Negara harus hadir menjembatani supaya bisa menjadi aset yang berguna," kata Supratman dalam kegiatan Campus All Out di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

Menurut dia, riset yang dilakukan kampus harus mulai diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri.

Selama ini banyak hasil penelitian dinilai mandek karena minimnya komunikasi antara peneliti dengan dunia usaha.

Pemerintah pun menghadirkan forum yang mempertemukan peneliti, industri, dan negara agar hasil kajian akademik dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi.

Baca Juga:

"Tadi Kementerian Hukum menjadi mediator untuk menengahi mandeknya komunikasi antara hasil riset dengan kebutuhan industri," ucap dia.

Supratman menegaskan negara akan memberikan perlindungan terhadap karya intelektual melalui kemudahan pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual (HKI).

Pemerintah mendorong hasil riset kampus tak berhenti di publikasi, tetapi berkembang menjadi paten dan produk bernilai ekonomi bagi negara.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kekayaan intelektual menteri hukum menteri supratman riset kampus hasil penelitian hasil riset mahasiswa riset perguruan tinggi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU