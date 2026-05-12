Wali Kota Depok Tinjau Jembatan Jago Seusai Demo Warga, Supian Suri Janji Tinggikan Jembatan 2 Meter

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, meninjau langsung kondisi Jembatan Jago di Kampung Benda, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, setelah warga menggelar aksi unjuk rasa terkait banjir dan persoalan lingkungan di wilayah tersebut.

Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama bertahun-tahun terdampak banjir akibat meluapnya aliran air yang dipenuhi sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

Dalam kunjungannya, Supian Suri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok akan segera melakukan langkah penanganan jangka pendek guna memperlancar aliran air agar tidak kembali meluap ke permukiman warga maupun badan jalan.

“Jangka pendeknya, dalam waktu dekat barusan saya sudah minta untuk mengeruk kali agar airnya lancar,” kata Supian Suri.

Ia menyebutkan, alat berat untuk pengerukan saluran air dijadwalkan langsung diterjunkan pada hari yang sama.

“Tadi sudah saya minta, siang alat sudah datang,” ujarnya.

Selain pengerukan kali, Pemerintah Kota Depok juga akan melakukan penebangan pohon yang berada di sekitar aliran air karena dinilai menghambat arus menuju kolong jembatan.

“Saya minta tolong pohon ini ditebang, karena saya lihat memang juga menghalangi jalur air. Biar dikeruk, biar lebih leluasa air masuk ke kolong jembatan,” tuturnya.