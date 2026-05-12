Logam Mulia Hari Ini 12 Mei 2026 Naik, Berikut Daftar Lengkap Harga Emas dan Perak Terbaru

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026, tercatat berada di level Rp2.859.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Sementara itu, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.866.148.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III dengan variasi harga berbeda sesuai ukuran dan seri.

Di sisi lain, harga perak murni dan Perak Heritage juga tercatat stabil dengan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut rincian lengkap harga emas dan perak terbaru pada 12 Mei 2026.

Daftar Harga Emas Batangan 12 Mei 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Emas Batangan Reguler

0,5 gram: Rp1.479.500 (Rp1.483.199 setelah pajak)